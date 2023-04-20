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Земельные участки в Сомбатхей, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Szombathelyi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szombathelyi jaras, Венгрия
750 м²
€ 81,811
Земельные участки в Szombathelyi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 883 м²
€ 80,541
Земельные участки в Szombathelyi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 108 м²
€ 138,102
Участок под строительство многоквартирного кондоминиума
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