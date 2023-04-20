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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Szolnoki jaras
Земельные участки в Сольнок, Венгрия
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8 объектов найдено
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Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
6 501 м²
€ 83,131
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
470 000 м²
€ 7,050,000
Характеристики участка: Площадь - 47 га Поверхность - ровная Собственность - частная Обр…
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
541 м²
€ 43,281
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
2 676 м²
€ 137,205
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
610 м²
€ 34,968
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
6 570 м²
€ 80,541
On Szolnok city western part, inner-city area, withdrawn depot name immovable salesman. The …
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
2 281 м²
€ 80,694
On Szolnok, Kaán Károly úton, inner-city area, 2281 nm, unencumbered, polar building plots s…
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
2 247 м²
€ 138,102
Szolnok является участок для продажи в его центре города! Во сколько Загивапартон хотел бы ж…
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