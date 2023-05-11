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Земельные участки в Szobi jaras, Венгрия

16 объектов найдено
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 1 920 м²
€ 67,353
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 1 731 м²
€ 93,804
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 7 980 м²
€ 343,527
Земельные участки в Сокойя, Венгрия
Земельные участки
Сокойя, Венгрия
Площадь 150 000 м²
€ 295,659
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€ 48,112
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 524 м²
€ 26,779
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 982 м²
€ 68,539
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 611 м²
€ 18,546
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 1 250 м²
€ 26,779
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 858 м²
€ 35,164
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 1 010 м²
€ 42,736
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 471 м²
€ 66,926
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 1 529 м²
€ 44,631
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 800 м²
€ 32,227
Земельные участки в Veroce, Венгрия
Земельные участки
Veroce, Венгрия
Площадь 59 377 м²
€ 214,246
Земельные участки в Кеменце, Венгрия
Земельные участки
Кеменце, Венгрия
Площадь 27 011 м²
€ 205,768
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