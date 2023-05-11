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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szobi jaras
Земельные участки в Szobi jaras, Венгрия
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16 объектов найдено
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Земельные участки
Veroce, Венгрия
1 920 м²
€ 67,353
Земельные участки
Veroce, Венгрия
1 731 м²
€ 93,804
Земельные участки
Veroce, Венгрия
7 980 м²
€ 343,527
Земельные участки
Сокойя, Венгрия
150 000 м²
€ 295,659
Земельные участки
Veroce, Венгрия
1 000 м²
€ 48,112
Земельные участки
Veroce, Венгрия
524 м²
€ 26,779
Земельные участки
Veroce, Венгрия
982 м²
€ 68,539
Земельные участки
Veroce, Венгрия
611 м²
€ 18,546
Земельные участки
Veroce, Венгрия
1 250 м²
€ 26,779
Земельные участки
Veroce, Венгрия
858 м²
€ 35,164
Земельные участки
Veroce, Венгрия
1 010 м²
€ 42,736
Земельные участки
Veroce, Венгрия
471 м²
€ 66,926
Земельные участки
Veroce, Венгрия
1 529 м²
€ 44,631
Земельные участки
Veroce, Венгрия
800 м²
€ 32,227
Земельные участки
Veroce, Венгрия
59 377 м²
€ 214,246
Земельные участки
Кеменце, Венгрия
27 011 м²
€ 205,768
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