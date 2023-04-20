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Земельные участки в Szigethalom, Венгрия

1 объект найдено
Земельные участки в Szigethalom, Венгрия
Земельные участки
Szigethalom, Венгрия
8 280 м²
€ 230,555
Investors attention! On Szigethalom, with good accessibility, beside a distinguished infras…
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