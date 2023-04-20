Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szentendrei jaras
Земельные участки в Szentendrei jaras, Венгрия
Очистить
112 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
842 м²
€ 65,977
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
735 м²
€ 89,728
Земельные участки
Помаз, Венгрия
978 м²
€ 100,548
A plot with stunning panoramic view is for sale in the greenbelt area of Pomáz. In the deve…
Земельные участки
Csobanka, Венгрия
2 143 м²
€ 314,049
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
2 887 м²
€ 52,517
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
910 м²
€ 234,877
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
1 159 м²
€ 65,713
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
779 м²
€ 100,284
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
455 м²
€ 126,675
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
455 м²
€ 126,675
Земельные участки
Помаз, Венгрия
1 100 м²
€ 160,983
Земельные участки
Помаз, Венгрия
939 м²
€ 18,473
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 186 м²
€ 68,616
Земельные участки
Dunabogdany, Венгрия
712 м²
€ 55,156
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 496 м²
€ 42,225
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
629 м²
€ 59,379
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
544 м²
€ 65,977
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
2 499 м²
€ 81,943
Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
806 м²
€ 36,683
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
667 м²
€ 113,480
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
1 228 м²
€ 121,397
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 048 м²
€ 26,391
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
959 м²
€ 73,630
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
2 481 м²
€ 197,930
Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
665 м²
€ 68,352
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
883 м²
€ 36,947
Земельные участки
Помаз, Венгрия
958 м²
€ 102,924
Земельные участки
Помаз, Венгрия
2 342 м²
€ 234,877
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
712 м²
€ 97,645
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 949 м²
€ 104,243
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты