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Земельные участки в Szentendrei jaras, Венгрия

112 объектов найдено
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
842 м²
€ 65,977
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
735 м²
€ 89,728
Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
978 м²
€ 100,548
A plot with stunning panoramic view is for sale in the greenbelt area of Pomáz. In the deve…
Земельные участки в Csobanka, Венгрия
Земельные участки
Csobanka, Венгрия
2 143 м²
€ 314,049
Земельные участки в Вишеград, Венгрия
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
2 887 м²
€ 52,517
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
910 м²
€ 234,877
Земельные участки в Будакалас, Венгрия
Земельные участки
Будакалас, Венгрия
1 159 м²
€ 65,713
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
779 м²
€ 100,284
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
455 м²
€ 126,675
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
455 м²
€ 126,675
Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
1 100 м²
€ 160,983
Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
939 м²
€ 18,473
Земельные участки в Вишеград, Венгрия
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 186 м²
€ 68,616
Земельные участки в Dunabogdany, Венгрия
Земельные участки
Dunabogdany, Венгрия
712 м²
€ 55,156
Земельные участки в Вишеград, Венгрия
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 496 м²
€ 42,225
Земельные участки в Вишеград, Венгрия
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
629 м²
€ 59,379
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
544 м²
€ 65,977
Земельные участки в Вишеград, Венгрия
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
2 499 м²
€ 81,943
Земельные участки в Тахитотфалу, Венгрия
Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
806 м²
€ 36,683
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
667 м²
€ 113,480
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
1 228 м²
€ 121,397
Земельные участки в Вишеград, Венгрия
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 048 м²
€ 26,391
Земельные участки в Вишеград, Венгрия
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
959 м²
€ 73,630
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
2 481 м²
€ 197,930
Земельные участки в Тахитотфалу, Венгрия
Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
665 м²
€ 68,352
Земельные участки в Вишеград, Венгрия
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
883 м²
€ 36,947
Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
958 м²
€ 102,924
Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
2 342 м²
€ 234,877
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
712 м²
€ 97,645
Земельные участки в Вишеград, Венгрия
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 949 м²
€ 104,243
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