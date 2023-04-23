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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szentendrei jaras
Сентендре
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
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48 объектов найдено
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Земельные участки
Сентендре, Венгрия
735 м²
€ 89,580
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
842 м²
€ 65,867
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
910 м²
€ 234,488
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
779 м²
€ 100,118
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
455 м²
€ 126,465
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
455 м²
€ 126,465
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
544 м²
€ 65,867
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
667 м²
€ 113,292
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
1 228 м²
€ 121,196
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
2 481 м²
€ 197,602
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
712 м²
€ 97,484
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
972 м²
€ 86,945
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
3 768 м²
€ 157,818
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
1 907 м²
€ 15,281
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
1 584 м²
€ 28,718
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
30 000 м²
€ 237,123
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
1 954 м²
€ 526,676
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
1 002 м²
€ 118,561
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
605 м²
€ 78,777
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
415 м²
€ 76,143
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
2 067 м²
€ 242,000
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
3 028 м²
€ 20,551
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
858 м²
€ 4,874
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
957 м²
€ 144,908
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
2 129 м²
€ 118,298
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
2 200 м²
€ 91,951
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
833 м²
€ 73,772
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
5 251 м²
€ 208,141
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
1 080 м²
€ 134,370
Продается участок под захватывающий панорамный вид в Сентендре, Писмани! Если вы жаждете ще…
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
2 374 м²
€ 36,886
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