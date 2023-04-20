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Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия

29 объектов найдено
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
398 м²
€ 11,876
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
900 м²
€ 32,988
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
3 606 м²
€ 17,154
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
946 м²
€ 31,669
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 046 м²
€ 31,669
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 204 м²
€ 31,669
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 214 м²
€ 31,669
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 227 м²
€ 31,669
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
435 м²
€ 92,367
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
2 849 м²
€ 76,533
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 343 м²
€ 60,698
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 380 м²
€ 55,420
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
972 м²
€ 39,586
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 092 м²
€ 14,383
Земельные участки в Харц, Венгрия
Земельные участки
Харц, Венгрия
30 000 м²
€ 1,398,704
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
30 000 м²
€ 68,616
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
270 м²
€ 60,698
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
307 м²
€ 52,253
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
813 м²
€ 5,806
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
20 000 м²
€ 84,450
Земельные участки в Медина, Венгрия
Земельные участки
Медина, Венгрия
3 415 м²
€ 6,598
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
2 983 м²
€ 92,367
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
10 000 м²
€ 490,866
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 646 м²
€ 58,059
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
2 004 м²
€ 71,255
Земельные участки в Vardomb, Венгрия
Земельные участки
Vardomb, Венгрия
20 000 м²
€ 22,432
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
6 854 м²
€ 78,908
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
954 м²
€ 16,362
Земельные участки в Szalka, Венгрия
Земельные участки
Szalka, Венгрия
340 000 м²
€ 2,351,657
Определенно для инвесторов! 214 штук, поселившихся на 34 гектарах площади, продающихся на о…
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