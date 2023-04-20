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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Тольна
Szekszardi jaras
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
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29 объектов найдено
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Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
398 м²
€ 11,876
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
900 м²
€ 32,988
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
3 606 м²
€ 17,154
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
946 м²
€ 31,669
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 046 м²
€ 31,669
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 204 м²
€ 31,669
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 214 м²
€ 31,669
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 227 м²
€ 31,669
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
435 м²
€ 92,367
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
2 849 м²
€ 76,533
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 343 м²
€ 60,698
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 380 м²
€ 55,420
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
972 м²
€ 39,586
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 092 м²
€ 14,383
Земельные участки
Харц, Венгрия
30 000 м²
€ 1,398,704
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
30 000 м²
€ 68,616
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
270 м²
€ 60,698
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
307 м²
€ 52,253
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
813 м²
€ 5,806
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
20 000 м²
€ 84,450
Земельные участки
Медина, Венгрия
3 415 м²
€ 6,598
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
2 983 м²
€ 92,367
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
10 000 м²
€ 490,866
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 646 м²
€ 58,059
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
2 004 м²
€ 71,255
Земельные участки
Vardomb, Венгрия
20 000 м²
€ 22,432
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
6 854 м²
€ 78,908
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
954 м²
€ 16,362
Земельные участки
Szalka, Венгрия
340 000 м²
€ 2,351,657
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