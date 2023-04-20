Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Szekesfehervari jaras
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Очистить
87 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Патка, Венгрия
2 966 м²
€ 15,702
Земельные участки
Польгарди, Венгрия
708 м²
€ 26,127
Земельные участки
Шарошд, Венгрия
1 570 м²
€ 9,501
Земельные участки
Шарошд, Венгрия
1 570 м²
€ 9,501
Земельные участки
Шарошд, Венгрия
3 140 м²
€ 19,001
Земельные участки
Sarkeresztes, Венгрия
1 250 м²
€ 39,560
Земельные участки
Гант, Венгрия
803 м²
€ 13,195
Земельные участки
Сабадбаттьян, Венгрия
1 096 м²
€ 67,560
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
933 м²
€ 62,810
Земельные участки
Sarpentele, Венгрия
1 585 м²
€ 18,210
Земельные участки
Патка, Венгрия
1 141 м²
€ 36,683
Земельные участки
Sarpentele, Венгрия
3 171 м²
€ 41,961
Земельные участки
Sarpentele, Венгрия
1 586 м²
€ 23,752
Земельные участки
Шерегейеш, Венгрия
1 002 м²
€ 7,653
Земельные участки
Sarpentele, Венгрия
1 555 м²
€ 18,210
Земельные участки
Сабадбаттьян, Венгрия
2 200 м²
€ 31,669
Земельные участки
Аба, Венгрия
744 м²
€ 10,292
Земельные участки
Гант, Венгрия
1 119 м²
€ 14,251
Земельные участки
Аба, Венгрия
1 653 м²
€ 34,308
Земельные участки
Аба, Венгрия
3 702 м²
€ 36,947
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 384 м²
€ 109,521
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
30 000 м²
€ 28,766
Земельные участки
Sarkeszi, Венгрия
800 м²
€ 23,725
Земельные участки
Sarpentele, Венгрия
2 132 м²
€ 85,770
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
813 м²
€ 32,988
Земельные участки
Мадьяральмаш, Венгрия
10 000 м²
€ 183,415
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 126 м²
€ 26,364
Земельные участки
Sarkeresztes, Венгрия
1 071 м²
€ 33,780
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
567 м²
€ 65,713
Земельные участки
Sarpentele, Венгрия
629 м²
€ 54,893
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты