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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия

87 объектов найдено
Земельные участки в Патка, Венгрия
Земельные участки
Патка, Венгрия
2 966 м²
€ 15,702
Земельные участки в Польгарди, Венгрия
Земельные участки
Польгарди, Венгрия
708 м²
€ 26,127
Земельные участки в Шарошд, Венгрия
Земельные участки
Шарошд, Венгрия
1 570 м²
€ 9,501
Земельные участки в Шарошд, Венгрия
Земельные участки
Шарошд, Венгрия
1 570 м²
€ 9,501
Земельные участки в Шарошд, Венгрия
Земельные участки
Шарошд, Венгрия
3 140 м²
€ 19,001
Земельные участки в Sarkeresztes, Венгрия
Земельные участки
Sarkeresztes, Венгрия
1 250 м²
€ 39,560
Земельные участки в Гант, Венгрия
Земельные участки
Гант, Венгрия
803 м²
€ 13,195
Земельные участки в Сабадбаттьян, Венгрия
Земельные участки
Сабадбаттьян, Венгрия
1 096 м²
€ 67,560
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
933 м²
€ 62,810
Земельные участки в Sarpentele, Венгрия
Земельные участки
Sarpentele, Венгрия
1 585 м²
€ 18,210
Земельные участки в Патка, Венгрия
Земельные участки
Патка, Венгрия
1 141 м²
€ 36,683
Земельные участки в Sarpentele, Венгрия
Земельные участки
Sarpentele, Венгрия
3 171 м²
€ 41,961
Земельные участки в Sarpentele, Венгрия
Земельные участки
Sarpentele, Венгрия
1 586 м²
€ 23,752
Земельные участки в Шерегейеш, Венгрия
Земельные участки
Шерегейеш, Венгрия
1 002 м²
€ 7,653
Земельные участки в Sarpentele, Венгрия
Земельные участки
Sarpentele, Венгрия
1 555 м²
€ 18,210
Земельные участки в Сабадбаттьян, Венгрия
Земельные участки
Сабадбаттьян, Венгрия
2 200 м²
€ 31,669
Земельные участки в Аба, Венгрия
Земельные участки
Аба, Венгрия
744 м²
€ 10,292
Земельные участки в Гант, Венгрия
Земельные участки
Гант, Венгрия
1 119 м²
€ 14,251
Земельные участки в Аба, Венгрия
Земельные участки
Аба, Венгрия
1 653 м²
€ 34,308
Земельные участки в Аба, Венгрия
Земельные участки
Аба, Венгрия
3 702 м²
€ 36,947
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 384 м²
€ 109,521
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
30 000 м²
€ 28,766
Земельные участки в Sarkeszi, Венгрия
Земельные участки
Sarkeszi, Венгрия
800 м²
€ 23,725
Земельные участки в Sarpentele, Венгрия
Земельные участки
Sarpentele, Венгрия
2 132 м²
€ 85,770
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
813 м²
€ 32,988
Земельные участки в Мадьяральмаш, Венгрия
Земельные участки
Мадьяральмаш, Венгрия
10 000 м²
€ 183,415
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 126 м²
€ 26,364
Земельные участки в Sarkeresztes, Венгрия
Земельные участки
Sarkeresztes, Венгрия
1 071 м²
€ 33,780
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
567 м²
€ 65,713
Земельные участки в Sarpentele, Венгрия
Земельные участки
Sarpentele, Венгрия
629 м²
€ 54,893
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