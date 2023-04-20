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Земельные участки в Секешфехервар, Венгрия

23 объекта найдено
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
933 м²
€ 62,810
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
3 384 м²
€ 109,521
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
30 000 м²
€ 28,766
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
813 м²
€ 32,988
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 126 м²
€ 26,364
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
567 м²
€ 65,713
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
887 м²
€ 131,689
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
887 м²
€ 131,689
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
887 м²
€ 131,689
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 558 м²
€ 118,758
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 253 м²
€ 31,669
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
20 000 м²
€ 92,367
Земельные участки 1 ванная в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 772 м²
€ 121,133
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
7 129 м²
€ 57,796
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 753 м²
€ 82,806
Он будет построен? Тогда этот супер сюжет ждет вас! Рядом с городом вы все еще можете мечтат…
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 153 м²
€ 78,330
В Секешфехерваре, в самом сердце Эрегеги, есть 1153 м ² большой жилой дом, до которого легко…
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
21 880 м²
€ 805,414
Исключительный вариант! Отлично для инвестиций! Продается сельскохозяйственная земля с высок…
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
11 395 м²
€ 250,829
В Секешфехервар границы, от внутригородского района cca. 100 м повторно продавец 11,395 M2 п…
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 461 м²
€ 117,583
На площади Székesfehérvár часто встречается, 1461 нм строит участок продавец! Инвестиции, на…
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
10 821 м²
€ 576,387
На Secesfehérvár для продажи sóstói возле индустриального парка он 10821 M2 многофункциональ…
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
9 453 м²
€ 102,597
Продавец Feketehegyen это почти гектар, внешний участок здания! Коммунальные службы перед уч…
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
930 000 м²
€ 689,358
Рядом дворец для продажи 3db Англер озеро, с областями, которые могут быть разработаны. Вся …
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2 205 м²
€ 82,769
Рядом со старицей гора на Székesfehérvár продавец 2205nm-es L-образный участок сильно на рем…
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