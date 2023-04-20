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Земельные участки в Сегед, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
9 185 м²
€ 105,299
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
7 293 м²
€ 119,888
Неординарное предложение строит для предпринимателей, инвесторов! В Уйсгеде продавец квартал…
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
45 837 м²
€ 184,444
Я рекомендую подходящий район для инвестиций в зеленое поле! Ne опускает его! Я могу построи…
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
13 571 м²
€ 302,027
На инвестиции, недвижимость, - предприятие подходит для проведения области разработки продук…
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
8 830 м²
€ 189,055
Инвестиционный, Недвижимый, - район для развития бизнеса в легкодоступном месте, Комплекс от…
Земельные участки в Szegedi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szegedi jaras, Венгрия
9 429 м²
€ 115,277
Я рекомендую это Ön рядом с Dorozsmai ut rendkivül благоприятные инвестиционные возможности.…
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