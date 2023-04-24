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Земельные участки в Suemegi jaras, Венгрия

20 объектов найдено
Земельные участки в Чабрендек, Венгрия
Земельные участки
Чабрендек, Венгрия
90 000 м²
€ 79,740
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
10 000 м²
€ 42,290
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 115 м²
€ 30,819
Земельные участки в Укк, Венгрия
Земельные участки
Укк, Венгрия
7 128 м²
€ 23,645
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
7 842 м²
€ 58,249
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
110 000 м²
€ 850,000
Земельные участки в Чабрендек, Венгрия
Земельные участки
Чабрендек, Венгрия
10 000 м²
€ 87,773
Земельные участки в Veszpremgalsa, Венгрия
Земельные участки
Veszpremgalsa, Венгрия
7 096 м²
€ 10,639
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
30 000 м²
€ 83,783
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 280 м²
€ 24,736
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 266 м²
€ 24,470
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 135 м²
€ 22,076
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 404 м²
€ 27,130
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 086 м²
€ 21,278
Земельные участки в Гоганфа, Венгрия
Земельные участки
Гоганфа, Венгрия
10 000 м²
€ 440,193
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
3 269 м²
€ 90,432
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
70 000 м²
€ 146,288
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 903 м²
€ 26,332
Земельные участки в Чабрендек, Венгрия
Земельные участки
Чабрендек, Венгрия
50 000 м²
€ 154,267
Земельные участки в Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
170 000 м²
€ 210,123
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