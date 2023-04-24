Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Suemegi jaras
Земельные участки в Suemegi jaras, Венгрия
Очистить
20 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Чабрендек, Венгрия
90 000 м²
€ 79,740
Земельные участки
Бажи, Венгрия
10 000 м²
€ 42,290
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 115 м²
€ 30,819
Земельные участки
Укк, Венгрия
7 128 м²
€ 23,645
Земельные участки
Бажи, Венгрия
7 842 м²
€ 58,249
Земельные участки
Бажи, Венгрия
110 000 м²
€ 850,000
Земельные участки
Чабрендек, Венгрия
10 000 м²
€ 87,773
Земельные участки
Veszpremgalsa, Венгрия
7 096 м²
€ 10,639
Земельные участки
Бажи, Венгрия
30 000 м²
€ 83,783
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 280 м²
€ 24,736
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 266 м²
€ 24,470
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 135 м²
€ 22,076
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 404 м²
€ 27,130
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 086 м²
€ 21,278
Земельные участки
Гоганфа, Венгрия
10 000 м²
€ 440,193
Земельные участки
Бажи, Венгрия
3 269 м²
€ 90,432
Земельные участки
Бажи, Венгрия
70 000 м²
€ 146,288
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 903 м²
€ 26,332
Земельные участки
Чабрендек, Венгрия
50 000 м²
€ 154,267
Земельные участки
Бажи, Венгрия
170 000 м²
€ 210,123
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты