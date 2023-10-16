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Земельные участки
Венгрия
Южный Альфёльд
Земельные участки в Южный Альфёльд, Венгрия
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117 объектов найдено
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 964 м²
€59,146
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
7 087 м²
€33,430
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 014 м²
€29,653
Рекомендовать
Земельные участки
Ружа, Венгрия
10 000 м²
€229,490
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 444 м²
€13,758
Рекомендовать
Земельные участки
Бугац, Венгрия
40 000 м²
€10,029
Рекомендовать
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
424 м²
€24,173
Рекомендовать
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
422 м²
€24,238
Рекомендовать
Земельные участки
Фюзешдьярмат, Венгрия
1 808 м²
€7,710
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
719 м²
€36,002
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 793 м²
€56,728
Рекомендовать
Земельные участки 1 ванная
Helvecia, Венгрия
1
5 852 м²
€46,156
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
900 м²
€51,406
Рекомендовать
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
1 456 м²
€12,858
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
20 000 м²
€59,918
Рекомендовать
Земельные участки
Кёрёшнадьхаршань, Венгрия
70 000 м²
€38,316
Рекомендовать
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
430 м²
€26,817
Рекомендовать
Земельные участки
Орошхаза, Венгрия
530 м²
€14,440
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 800 м²
€66,861
Рекомендовать
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
20 000 м²
€100,291
Рекомендовать
Земельные участки
Киштелек, Венгрия
5 925 м²
€17,792
Рекомендовать
Земельные участки
Киштелек, Венгрия
40 000 м²
€196,211
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
10 000 м²
€20,113
Рекомендовать
Земельные участки
Gyomaendrod, Венгрия
40 000 м²
€35,842
Рекомендовать
Земельные участки
Gyomaendrod, Венгрия
912 м²
€13,924
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 135 м²
€44,351
Рекомендовать
Земельные участки
Сарваш, Венгрия
2 097 м²
€35,842
Рекомендовать
Земельные участки
Сарваш, Венгрия
1 823 м²
€35,842
Рекомендовать
Земельные участки
Фоктё, Венгрия
8 600 м²
€48,860
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
524 м²
€101,577
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