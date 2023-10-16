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Земельные участки в Южный Альфёльд, Венгрия

117 объектов найдено
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 4 964 м²
€59,146
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 7 087 м²
€33,430
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 3 014 м²
€29,653
Земельные участки в Ружа, Венгрия
Земельные участки
Ружа, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€229,490
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 444 м²
€13,758
Земельные участки в Бугац, Венгрия
Земельные участки
Бугац, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€10,029
Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
Площадь 424 м²
€24,173
Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
Площадь 422 м²
€24,238
Земельные участки в Фюзешдьярмат, Венгрия
Земельные участки
Фюзешдьярмат, Венгрия
Площадь 1 808 м²
€7,710
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 719 м²
€36,002
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 2 793 м²
€56,728
Земельные участки 1 ванная в Helvecia, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Helvecia, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 852 м²
€46,156
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
€51,406
Земельные участки в Bekescsabai jaras, Венгрия
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
Площадь 1 456 м²
€12,858
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€59,918
Земельные участки в Кёрёшнадьхаршань, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшнадьхаршань, Венгрия
Площадь 70 000 м²
€38,316
Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
Площадь 430 м²
€26,817
Земельные участки в Орошхаза, Венгрия
Земельные участки
Орошхаза, Венгрия
Площадь 530 м²
€14,440
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 6 800 м²
€66,861
Земельные участки в Bekescsabai jaras, Венгрия
Земельные участки
Bekescsabai jaras, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€100,291
Земельные участки в Киштелек, Венгрия
Земельные участки
Киштелек, Венгрия
Площадь 5 925 м²
€17,792
Земельные участки в Киштелек, Венгрия
Земельные участки
Киштелек, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€196,211
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€20,113
Земельные участки в Gyomaendrod, Венгрия
Земельные участки
Gyomaendrod, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€35,842
Земельные участки в Gyomaendrod, Венгрия
Земельные участки
Gyomaendrod, Венгрия
Площадь 912 м²
€13,924
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 135 м²
€44,351
Земельные участки в Сарваш, Венгрия
Земельные участки
Сарваш, Венгрия
Площадь 2 097 м²
€35,842
Земельные участки в Сарваш, Венгрия
Земельные участки
Сарваш, Венгрия
Площадь 1 823 м²
€35,842
Земельные участки в Фоктё, Венгрия
Земельные участки
Фоктё, Венгрия
Площадь 8 600 м²
€48,860
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 524 м²
€101,577
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