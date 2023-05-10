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Земельные участки в Soproni jaras, Венгрия

49 объектов найдено
Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€ 53,844
Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 1 796 м²
€ 91,266
Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 5 524 м²
€ 2,140,304
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 800 м²
€ 13,730
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 800 м²
€ 15,076
Земельные участки в Pereszteg, Венгрия
Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
Площадь 2 191 м²
€ 42,806
Земельные участки в Agfalva, Венгрия
Земельные участки
Agfalva, Венгрия
Площадь 3 460 м²
€ 166,917
Земельные участки в Pereszteg, Венгрия
Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
Площадь 15 000 м²
€ 300,000
Земельные участки в Pereszteg, Венгрия
Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
Площадь 1 266 м²
€ 41,729
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 1 019 м²
€ 35,672
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 1 006 м²
€ 35,214
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 1 009 м²
€ 35,322
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 935 м²
€ 32,737
Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 1 539 м²
€ 93,958
Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 4 171 м²
€ 226,145
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 4 375 м²
€ 99,342
Земельные участки в Szakony, Венгрия
Земельные участки
Szakony, Венгрия
Площадь 2 798 м²
€ 75,328
Земельные участки в Szakony, Венгрия
Земельные участки
Szakony, Венгрия
Площадь 1 638 м²
€ 44,098
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 2 100 м²
€ 50,883
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 1 079 м²
€ 26,653
Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 64,344
Земельные участки в Ujker, Венгрия
Земельные участки
Ujker, Венгрия
Площадь 6 322 м²
€ 52,471
Земельные участки в Szakony, Венгрия
Земельные участки
Szakony, Венгрия
Площадь 1 400 м²
€ 34,729
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 2 601 м²
€ 131,918
Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 140 000 м²
€ 1,136,111
Земельные участки в Надьценк, Венгрия
Земельные участки
Надьценк, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€ 53,844
Земельные участки в Fertoszentmiklos, Венгрия
Земельные участки
Fertoszentmiklos, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€ 403,831
Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 2 324 м²
€ 169,889
Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 1 072 м²
€ 126,417
Земельные участки в Надьценк, Венгрия
Земельные участки
Надьценк, Венгрия
Площадь 31 802 м²
€ 158,596
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