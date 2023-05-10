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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Soproni jaras
Земельные участки в Soproni jaras, Венгрия
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49 объектов найдено
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Земельные участки
Шопрон, Венгрия
1 500 м²
€ 53,844
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
1 796 м²
€ 91,266
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
5 524 м²
€ 2,140,304
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
800 м²
€ 13,730
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
800 м²
€ 15,076
Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
2 191 м²
€ 42,806
Земельные участки
Agfalva, Венгрия
3 460 м²
€ 166,917
Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
15 000 м²
€ 300,000
Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
1 266 м²
€ 41,729
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
1 019 м²
€ 35,672
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
1 006 м²
€ 35,214
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
1 009 м²
€ 35,322
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
935 м²
€ 32,737
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
1 539 м²
€ 93,958
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
4 171 м²
€ 226,145
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
4 375 м²
€ 99,342
Земельные участки
Szakony, Венгрия
2 798 м²
€ 75,328
Земельные участки
Szakony, Венгрия
1 638 м²
€ 44,098
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
2 100 м²
€ 50,883
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
1 079 м²
€ 26,653
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
20 000 м²
€ 64,344
Земельные участки
Ujker, Венгрия
6 322 м²
€ 52,471
Земельные участки
Szakony, Венгрия
1 400 м²
€ 34,729
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
2 601 м²
€ 131,918
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
140 000 м²
€ 1,136,111
Земельные участки
Надьценк, Венгрия
30 000 м²
€ 53,844
Земельные участки
Fertoszentmiklos, Венгрия
50 000 м²
€ 403,831
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
2 324 м²
€ 169,889
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
1 072 м²
€ 126,417
Земельные участки
Надьценк, Венгрия
31 802 м²
€ 158,596
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