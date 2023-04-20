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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Soproni jaras
Шопрон
Земельные участки в Шопрон, Венгрия
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16 объектов найдено
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Земельные участки
Шопрон, Венгрия
1 539 м²
€ 92,103
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
4 171 м²
€ 221,681
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
20 000 м²
€ 63,074
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
2 324 м²
€ 170,088
На мельнице в озере Шопрон, рядом с асфальтовой дорогой, 40% -ной банан, 2 дома подходят для…
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
1 072 м²
€ 126,565
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
3 552 м²
€ 122,839
Внимание инвесторов! В Шопроне, на холме Эгереди, у подножия Стрельцов, также продается 4 уч…
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
1 839 м²
€ 82,769
Ветка деревня один u- дом парк forgalommentes его тупиковый уровень 10% -ban немедленно возв…
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
3 000 м²
€ 117,583
В промышленной торговой зоне особо подчеркивается в Sopron 3 000 нм самолета строительство у…
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
1 669 м²
€ 119,427
В Шопроне на Лёвере самое красивое место, вдоль выдающейся асфальтированной дороги, на котор…
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
5 304 м²
€ 79,541
In Sopron the end of the nobleman well road, on a greenbelt part salesman it 5304 of his nm,…
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
6 275 м²
€ 101,278
Рядом с Györi út заезжает в зону поставщика коммерческих услуг Sopron 6275m2. Возводимых 45…
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
3 998 м²
€ 156,699
В промышленной торговой зоне, выделенной в Sopron 4 000 нм, продавец участков для строительс…
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
6 051 м²
€ 138,102
Площадь более 6000 м2 в районе Томальм-Яностелеп на площади 10 E Ft м2: 30/644 73 89
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
12 433 м²
€ 400,448
В Шопроне I.sz. Промышленный парк (Дьёрская дорога), асфальтированная улица, 1,24 га, промыш…
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
4 451 м²
€ 115,047
4 двухквартирных дома на общей площади 900 м2 на каждом участке, построенных: 49,9 млн форин…
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
4 250 м²
€ 737,775
ПАДЕНИЕ ЦЕН! На Sopron часто посещали часть, Fövéniverem два уровня древних памятников, тре…
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