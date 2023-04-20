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Земельные участки в Sarvari jaras, Венгрия

11 объектов найдено
Земельные участки в Шарвар, Венгрия
Земельные участки
Шарвар, Венгрия
1 790 м²
€ 31,669
Земельные участки в Хоссуперестег, Венгрия
Земельные участки
Хоссуперестег, Венгрия
852 м²
€ 8,445
Земельные участки в Rabapaty, Венгрия
Земельные участки
Rabapaty, Венгрия
8 530 м²
€ 105,299
Земельные участки в Хоссуперестег, Венгрия
Земельные участки
Хоссуперестег, Венгрия
737 м²
€ 2,534
Земельные участки в Vasegerszeg, Венгрия
Земельные участки
Vasegerszeg, Венгрия
70 000 м²
€ 641,293
Земельные участки в Csenye, Венгрия
Земельные участки
Csenye, Венгрия
10 000 м²
€ 39,322
Земельные участки в Sitke, Венгрия
Земельные участки
Sitke, Венгрия
1 108 м²
€ 6,598
Земельные участки в Vasegerszeg, Венгрия
Земельные участки
Vasegerszeg, Венгрия
2 164 м²
€ 19,793
Земельные участки в Эльбё, Венгрия
Земельные участки
Эльбё, Венгрия
975 м²
€ 7,653
Земельные участки в Шарвар, Венгрия
Земельные участки
Шарвар, Венгрия
4 935 м²
€ 229,402
В центре Сарвара, в непосредственной близости от замка, на тихой улице продается коммунальны…
Земельные участки в Шарвар, Венгрия
Земельные участки
Шарвар, Венгрия
510 м²
€ 172,685
Внимание инвесторов, инвесторов! В центре города, последний проект 5 % Cute Project, участок…
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