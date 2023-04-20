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Земельные участки в Шарвар, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Шарвар, Венгрия
Земельные участки
Шарвар, Венгрия
1 790 м²
€ 31,669
Земельные участки в Шарвар, Венгрия
Земельные участки
Шарвар, Венгрия
4 935 м²
€ 229,402
В центре Сарвара, в непосредственной близости от замка, на тихой улице продается коммунальны…
Земельные участки в Шарвар, Венгрия
Земельные участки
Шарвар, Венгрия
510 м²
€ 172,685
Внимание инвесторов, инвесторов! В центре города, последний проект 5 % Cute Project, участок…
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