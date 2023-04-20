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Земельные участки в Sarbogardi jaras, Венгрия

7 объектов найдено
Земельные участки в Мезёсилаш, Венгрия
Земельные участки
Мезёсилаш, Венгрия
600 м²
€ 15,834
Земельные участки в Алап, Венгрия
Земельные участки
Алап, Венгрия
5 042 м²
€ 31,669
Земельные участки в Алап, Венгрия
Земельные участки
Алап, Венгрия
1 010 м²
€ 11,876
Земельные участки в Шарсентагота, Венгрия
Земельные участки
Шарсентагота, Венгрия
1 444 м²
€ 11,876
Земельные участки в Вайта, Венгрия
Земельные участки
Вайта, Венгрия
2 693 м²
€ 26,391
Земельные участки в Мезёсилаш, Венгрия
Земельные участки
Мезёсилаш, Венгрия
40 000 м²
€ 395,860
Земельные участки в Шарбогард, Венгрия
Земельные участки
Шарбогард, Венгрия
40 000 м²
€ 276,666
В индустриальном парке «Жареносец» продается общая негрузочная недвижимость площадью 40 000 …
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