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Земельные участки в Retsagi jaras, Венгрия

12 объектов найдено
Земельные участки в Нёзса, Венгрия
Земельные участки
Нёзса, Венгрия
Площадь 1 286 м²
€ 22,056
Земельные участки в Ноград, Венгрия
Земельные участки
Ноград, Венгрия
Площадь 1 560 м²
€ 53,505
Земельные участки в Nogradsap, Венгрия
Земельные участки
Nogradsap, Венгрия
Площадь 1 080 м²
€ 26,618
Земельные участки в Ноград, Венгрия
Земельные участки
Ноград, Венгрия
Площадь 1 358 м²
€ 47,053
Земельные участки в Diosjeno, Венгрия
Земельные участки
Diosjeno, Венгрия
Площадь 1 176 м²
€ 18,560
Земельные участки в Нёзса, Венгрия
Земельные участки
Нёзса, Венгрия
Площадь 810 м²
€ 18,560
Земельные участки в Ноград, Венгрия
Земельные участки
Ноград, Венгрия
Площадь 583 м²
€ 56,486
Земельные участки в Ноград, Венгрия
Земельные участки
Ноград, Венгрия
Площадь 7 000 м²
€ 102,212
Земельные участки в Нёзса, Венгрия
Земельные участки
Нёзса, Венгрия
Площадь 1 750 м²
€ 20,703
Земельные участки в Решетаг, Венгрия
Земельные участки
Решетаг, Венгрия
Площадь 701 м²
€ 26,763
Земельные участки в Надьороси, Венгрия
Земельные участки
Надьороси, Венгрия
Площадь 1 031 м²
€ 26,360
Земельные участки в Нётинч, Венгрия
Земельные участки
Нётинч, Венгрия
Площадь 14 508 м²
€ 91,436
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