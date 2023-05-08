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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Ноград
Retsagi jaras
Земельные участки в Retsagi jaras, Венгрия
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12 объектов найдено
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Земельные участки
Нёзса, Венгрия
1 286 м²
€ 22,056
Земельные участки
Ноград, Венгрия
1 560 м²
€ 53,505
Земельные участки
Nogradsap, Венгрия
1 080 м²
€ 26,618
Земельные участки
Ноград, Венгрия
1 358 м²
€ 47,053
Земельные участки
Diosjeno, Венгрия
1 176 м²
€ 18,560
Земельные участки
Нёзса, Венгрия
810 м²
€ 18,560
Земельные участки
Ноград, Венгрия
583 м²
€ 56,486
Земельные участки
Ноград, Венгрия
7 000 м²
€ 102,212
Земельные участки
Нёзса, Венгрия
1 750 м²
€ 20,703
Земельные участки
Решетаг, Венгрия
701 м²
€ 26,763
Земельные участки
Надьороси, Венгрия
1 031 м²
€ 26,360
Земельные участки
Нётинч, Венгрия
14 508 м²
€ 91,436
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