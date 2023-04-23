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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szentendrei jaras
Помаз
Земельные участки в Помаз, Венгрия
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17 объектов найдено
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Земельные участки
Помаз, Венгрия
978 м²
€ 100,382
A plot with stunning panoramic view is for sale in the greenbelt area of Pomáz. In the deve…
Земельные участки
Помаз, Венгрия
1 100 м²
€ 160,717
Земельные участки
Помаз, Венгрия
939 м²
€ 18,443
Земельные участки
Помаз, Венгрия
958 м²
€ 102,753
Земельные участки
Помаз, Венгрия
2 342 м²
€ 234,488
Земельные участки
Помаз, Венгрия
528 м²
€ 130,944
Земельные участки
Помаз, Венгрия
880 м²
€ 105,124
Земельные участки
Помаз, Венгрия
8 000 м²
€ 126,465
Земельные участки
Помаз, Венгрия
4 500 м²
€ 35,568
Земельные участки
Помаз, Венгрия
20 000 м²
€ 313,529
Земельные участки
Помаз, Венгрия
60 000 м²
€ 764,062
Земельные участки
Помаз, Венгрия
757 м²
€ 100,118
Земельные участки
Помаз, Венгрия
1 644 м²
€ 34,251
Земельные участки
Помаз, Венгрия
20 000 м²
€ 785,140
Земельные участки
Помаз, Венгрия
919 м²
€ 62,969
Земельные участки
Помаз, Венгрия
721 м²
€ 2,503
Земельные участки
Помаз, Венгрия
13 022 м²
€ 102,397
Очень хорошее вложение! Пахотная лодка площадью 13022 кв.м продается рядом с шоссе 11 между …
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