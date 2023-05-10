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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Pilisvoeroesvari jaras
Земельные участки в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия
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78 объектов найдено
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Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
1 116 м²
€ 113,073
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
1 111 м²
€ 158,571
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
800 м²
€ 288,066
Земельные участки
Pilisszanto, Венгрия
871 м²
€ 185,224
Земельные участки
Pilisszanto, Венгрия
822 м²
€ 185,224
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 108 м²
€ 139,726
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
925 м²
€ 67,036
Земельные участки
Шоймар, Венгрия
1 890 м²
€ 177,686
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
729 м²
€ 139,726
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
802 м²
€ 107,419
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
1 500 м²
€ 56,267
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
428 м²
€ 61,921
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
550 м²
€ 107,419
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
897 м²
€ 320,373
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
869 м²
€ 94,227
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
1 500 м²
€ 71,343
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 288 м²
€ 155,879
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
637 м²
€ 96,650
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
3 488 м²
€ 421,842
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
50 000 м²
€ 1,749,934
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
1 602 м²
€ 646,129
Земельные участки
Pilisszanto, Венгрия
2 707 м²
€ 166,917
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
1 020 м²
€ 88,574
Земельные участки
Pilisszanto, Венгрия
900 м²
€ 58,959
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
830 м²
€ 29,345
Земельные участки
Pilisborosjeno, Венгрия
2 378 м²
€ 148,071
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 500 м²
€ 393,062
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 329 м²
€ 107,419
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 323 м²
€ 72,420
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
1 000 м²
€ 51,152
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