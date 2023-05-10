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Земельные участки в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

78 объектов найдено
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 116 м²
€ 113,073
Земельные участки в Ueroem, Венгрия
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
Площадь 1 111 м²
€ 158,571
Земельные участки в Ueroem, Венгрия
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
Площадь 800 м²
€ 288,066
Земельные участки в Pilisszanto, Венгрия
Земельные участки
Pilisszanto, Венгрия
Площадь 871 м²
€ 185,224
Земельные участки в Pilisszanto, Венгрия
Земельные участки
Pilisszanto, Венгрия
Площадь 822 м²
€ 185,224
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 1 108 м²
€ 139,726
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 925 м²
€ 67,036
Земельные участки в Шоймар, Венгрия
Земельные участки
Шоймар, Венгрия
Площадь 1 890 м²
€ 177,686
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 729 м²
€ 139,726
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 802 м²
€ 107,419
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€ 56,267
Земельные участки в Ueroem, Венгрия
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
Площадь 428 м²
€ 61,921
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 550 м²
€ 107,419
Земельные участки в Ueroem, Венгрия
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
Площадь 897 м²
€ 320,373
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 869 м²
€ 94,227
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€ 71,343
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 1 288 м²
€ 155,879
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 637 м²
€ 96,650
Земельные участки в Ueroem, Венгрия
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
Площадь 3 488 м²
€ 421,842
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€ 1,749,934
Земельные участки в Ueroem, Венгрия
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
Площадь 1 602 м²
€ 646,129
Земельные участки в Pilisszanto, Венгрия
Земельные участки
Pilisszanto, Венгрия
Площадь 2 707 м²
€ 166,917
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 020 м²
€ 88,574
Земельные участки в Pilisszanto, Венгрия
Земельные участки
Pilisszanto, Венгрия
Площадь 900 м²
€ 58,959
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 830 м²
€ 29,345
Земельные участки в Pilisborosjeno, Венгрия
Земельные участки
Pilisborosjeno, Венгрия
Площадь 2 378 м²
€ 148,071
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 2 500 м²
€ 393,062
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 1 329 м²
€ 107,419
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 2 323 м²
€ 72,420
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€ 51,152
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