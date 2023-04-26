Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Pilisvoeroesvari jaras
Пилишвёрёшвар
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Очистить
18 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 108 м²
€ 137,240
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
729 м²
€ 137,240
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
802 м²
€ 105,509
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
550 м²
€ 105,509
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
869 м²
€ 92,551
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 288 м²
€ 153,106
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
637 м²
€ 94,931
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
830 м²
€ 28,823
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 500 м²
€ 386,071
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 329 м²
€ 105,509
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 323 м²
€ 71,132
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 493 м²
€ 211,546
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 736 м²
€ 63,464
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
6 000 м²
€ 356,984
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 550 м²
€ 12,137
Хотите иметь офис или выставочную площадь в переполненном бизнес-центре?? Хотите найти новые…
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 328 м²
€ 13,222
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 400 м²
€ 137,505
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 266 м²
€ 122,573
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты