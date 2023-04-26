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Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия

18 объектов найдено
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 108 м²
€ 137,240
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
729 м²
€ 137,240
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
802 м²
€ 105,509
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
550 м²
€ 105,509
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
869 м²
€ 92,551
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 288 м²
€ 153,106
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
637 м²
€ 94,931
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
830 м²
€ 28,823
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 500 м²
€ 386,071
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 329 м²
€ 105,509
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
2 323 м²
€ 71,132
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
5 493 м²
€ 211,546
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 736 м²
€ 63,464
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
6 000 м²
€ 356,984
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 550 м²
€ 12,137
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Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 328 м²
€ 13,222
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
4 400 м²
€ 137,505
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
1 266 м²
€ 122,573
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