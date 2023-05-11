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Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия

13 объектов найдено
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 116 м²
€ 113,607
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 925 м²
€ 66,926
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€ 56,533
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€ 71,681
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€ 1,747,075
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 020 м²
€ 88,992
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€ 51,068
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 413 м²
€ 53,526
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 5 040 м²
€ 140,657
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 1 585 м²
€ 10,793
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 2 247 м²
€ 121,722
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 94,673
Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 5 793 м²
€ 112,655
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