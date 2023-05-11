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Венгрия
Задунайский край
медье Баранья
Pecsi jaras
Земельные участки в Печ, Венгрия
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62 объекта найдено
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
666 м²
€ 90,615
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 114 м²
€ 59,238
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
2 507 м²
€ 13,498
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
822 м²
€ 3,922
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
721 м²
€ 24,074
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
647 м²
€ 39,222
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 161 м²
€ 14,607
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
840 м²
€ 8,088
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
2 615 м²
€ 13,525
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
895 м²
€ 59,509
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 007 м²
€ 7,844
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
233 м²
€ 94,673
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
2 700 м²
€ 94,673
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
754 м²
€ 5,139
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 443 м²
€ 20,828
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 906 м²
€ 12,172
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 966 м²
€ 40,303
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
964 м²
€ 324,592
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 173 м²
€ 5,112
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
997 м²
€ 25,697
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
802 м²
€ 23,533
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 442 м²
€ 53,828
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
2 124 м²
€ 94,402
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
3 223 м²
€ 28,402
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 687 м²
€ 17,312
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 198 м²
€ 37,599
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
2 700 м²
€ 27,049
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
817 м²
€ 53,828
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
2 215 м²
€ 18,935
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
2 151 м²
€ 48,662
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