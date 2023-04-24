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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Ноград
Pasztoi jaras
Земельные участки в Pasztoi jaras, Венгрия
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11 объектов найдено
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Земельные участки
Бер, Венгрия
2 838 м²
€ 19,926
Земельные участки
Пасто, Венгрия
10 000 м²
€ 138,418
Земельные участки
Сирак, Венгрия
220 000 м²
€ 332,097
Земельные участки
Палоташ, Венгрия
1 086 м²
€ 13,018
Земельные участки
Пасто, Венгрия
3 760 м²
€ 132,573
Земельные участки
Пасто, Венгрия
743 м²
€ 2,922
Земельные участки
Пасто, Венгрия
2 761 м²
€ 6,642
Земельные участки
Бер, Венгрия
30 000 м²
€ 23,911
Земельные участки
Бер, Венгрия
2 064 м²
€ 26,302
Земельные участки
Палоташ, Венгрия
5 610 м²
€ 50,479
Земельные участки
Палоташ, Венгрия
9 159 м²
€ 50,479
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