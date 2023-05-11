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Земельные участки в Papai jaras, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Папа, Венгрия
Земельные участки
Папа, Венгрия
Площадь 1 031 м²
€ 59,132
Земельные участки в Marcalgergelyi, Венгрия
Земельные участки
Marcalgergelyi, Венгрия
Площадь 5 418 м²
€ 7,844
Земельные участки в Папа, Венгрия
Земельные участки
Папа, Венгрия
Площадь 1 686 м²
€ 14,336
Земельные участки в Adasztevel, Венгрия
Земельные участки
Adasztevel, Венгрия
Площадь 2 063 м²
€ 15,418
Земельные участки в Папа, Венгрия
Земельные участки
Папа, Венгрия
Площадь 3 929 м²
€ 64,918
Земельные участки в Bekas, Венгрия
Земельные участки
Bekas, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€ 79,290
Земельные участки в Папа, Венгрия
Земельные участки
Папа, Венгрия
Площадь 1 638 м²
€ 20,287
Земельные участки в Папа, Венгрия
Земельные участки
Папа, Венгрия
Площадь 600 м²
€ 17,483
Земельные участки в Bekas, Венгрия
Земельные участки
Bekas, Венгрия
Площадь 64 080 м²
€ 453,386
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