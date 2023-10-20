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Земельные участки в Pannonhalmi jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Паннонхальма, Венгрия
Земельные участки
Паннонхальма, Венгрия
Площадь 960 000 м²
€4,02 млн
Земельные участки в Тап, Венгрия
Земельные участки
Тап, Венгрия
Площадь 1 210 м²
ЭЛАДО ТЕЛЕК! Győrtől 20 км-ре, Tápon eladó eg1210 nm-es zártkerti telek. Csendes nyugodt h…
€5,749
Земельные участки в Ecs, Венгрия
Земельные участки
Ecs, Венгрия
Площадь 3 889 м²
€82,913
Земельные участки в Паннонхальма, Венгрия
Земельные участки
Паннонхальма, Венгрия
Площадь 700 м²
€93,277
Земельные участки в Паннонхальма, Венгрия
Земельные участки
Паннонхальма, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€349,789
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Равазд, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Равазд, Венгрия
Площадь 44 418 м²
БЕРУХАСОВ, НАПРАВЛЕНИЕ ПАНОРАМЫ !!!В 21 км от Дьёра, в северо-восточной части Равазда, рядом…
€236,130
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