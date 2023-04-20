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Земельные участки в Paksi jaras, Венгрия

31 объект найдено
Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
8 600 м²
€ 50,142
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
3 751 м²
€ 148,500
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
6 000 м²
€ 48,823
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
40 000 м²
€ 527,549
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
9 942 м²
€ 131,689
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
2 170 м²
€ 28,766
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
2 208 м²
€ 30,349
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
2 687 м²
€ 35,627
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
2 877 м²
€ 38,266
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
30 000 м²
€ 395,860
Земельные участки в Тенгелиц, Венгрия
Земельные участки
Тенгелиц, Венгрия
1 779 м²
€ 31,669
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
20 000 м²
€ 15,570
Земельные участки в Тенгелиц, Венгрия
Земельные участки
Тенгелиц, Венгрия
617 м²
€ 26,127
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
3 549 м²
€ 35,627
Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
1 031 м²
€ 39,586
Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
1 217 м²
€ 39,586
Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
850 м²
€ 26,391
Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
1 330 м²
€ 44,864
Земельные участки в Тенгелиц, Венгрия
Земельные участки
Тенгелиц, Венгрия
987 м²
€ 40,906
Земельные участки в Надьдорог, Венгрия
Земельные участки
Надьдорог, Венгрия
1 342 м²
€ 14,515
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
1 226 м²
€ 30,349
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
4 715 м²
€ 34,044
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
30 000 м²
€ 13,195
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
1 827 м²
€ 21,113
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
2 074 м²
€ 21,113
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
891 м²
€ 17,154
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
90 000 м²
€ 1,000,000
Земельные участки в Дунафёльдвар, Венгрия
Земельные участки
Дунафёльдвар, Венгрия
2 019 м²
€ 19,793
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
10 000 м²
€ 79,172
Земельные участки в Тенгелиц, Венгрия
Земельные участки
Тенгелиц, Венгрия
671 м²
€ 11,876
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