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Земельные участки в Пакш, Венгрия

14 объектов найдено
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
2 080 м²
€ 58,649
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
3 751 м²
€ 150,692
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
6 000 м²
€ 49,543
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
20 000 м²
€ 15,800
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
3 549 м²
€ 36,153
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
1 226 м²
€ 30,797
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
4 715 м²
€ 34,546
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
30 000 м²
€ 13,390
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
1 827 м²
€ 21,424
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
891 м²
€ 17,407
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
2 074 м²
€ 21,424
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
90 000 м²
€ 1,000,000
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
10 000 м²
€ 80,341
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
2 428 м²
€ 29,458
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