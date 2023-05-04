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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Боршод-Абауй-Земплен
Ozdi jaras
Озд
Земельные участки в Озд, Венгрия
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14 объектов найдено
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Земельные участки
Озд, Венгрия
40 000 м²
€ 5,572
Земельные участки
Озд, Венгрия
2 457 м²
€ 3,980
Земельные участки
Озд, Венгрия
1 030 м²
€ 3,997
Земельные участки
Озд, Венгрия
1 503 м²
€ 2,520
Земельные участки
Озд, Венгрия
1 760 м²
€ 2,532
Земельные участки
Озд, Венгрия
745 м²
€ 3,864
Земельные участки
Озд, Венгрия
723 м²
€ 3,980
Земельные участки
Озд, Венгрия
3 479 м²
€ 27,592
Земельные участки
Озд, Венгрия
3 000 м²
€ 3,198
Земельные участки
Озд, Венгрия
2 100 м²
€ 6,662
Земельные участки
Озд, Венгрия
2 237 м²
€ 5,862
Земельные участки
Озд, Венгрия
2 009 м²
€ 6,662
Земельные участки
Озд, Венгрия
3 000 м²
€ 3,438
Земельные участки
Озд, Венгрия
812 м²
€ 6,129
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