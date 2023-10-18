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Земельные участки в Oroszlanyi jaras, Венгрия

14 объектов найдено
Земельные участки в Орослань, Венгрия
Земельные участки
Орослань, Венгрия
Площадь 1 054 м²
€15,398
Земельные участки в Koemlod, Венгрия
Земельные участки
Koemlod, Венгрия
Площадь 3 851 м²
€31,822
Земельные участки в Орослань, Венгрия
Земельные участки
Орослань, Венгрия
Площадь 303 м²
€23,096
Земельные участки в Орослань, Венгрия
Земельные участки
Орослань, Венгрия
Площадь 900 м²
€14,044
Земельные участки в Koemlod, Венгрия
Земельные участки
Koemlod, Венгрия
Площадь 861 м²
€17,938
Земельные участки 2 ванных в Szakszend, Венгрия
Земельные участки 2 ванных
Szakszend, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 745 м²
€15,269
Земельные участки в Орослань, Венгрия
Земельные участки
Орослань, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€189,903
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Орослань, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Орослань, Венгрия
Площадь 1 660 м²
22 плоских кондоминиума подходят для его здания в центре Оросцланского участка, с юридически…
€179,115
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Орослань, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Орослань, Венгрия
Площадь 35 000 м²
На окраине русской девушки, 2.9 Если на территории стоит колония, прим. Продается 33 га земли!
€301,391
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Орослань, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Орослань, Венгрия
Площадь 10 842 м²
In the city centre of Oroszlány, from the railway station to the south, into a settlement ce…
€105,081
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Орослань, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Орослань, Венгрия
Площадь 9 067 м²
В центре города Оросланы, с трех сторон с граничащими дорогами, экономическими, коммерческим…
€85,736
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Koemlod, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Koemlod, Венгрия
Площадь 237 867 м²
Tatai-medencében Я предлагаю его для продажи в его совокупности 237867 нм участков, которые …
€549,286
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Орослань, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Орослань, Венгрия
Площадь 8 900 м²
Промышленный район Оросцлани его водосборная площадь, участок с почти 9000 нм замечательных …
€107,230
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Орослань, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Орослань, Венгрия
Площадь 14 484 м²
В центре города Оросланы, часто посещаемом месте индустриального парка, населенного пункта в…
€155,233
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