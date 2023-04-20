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Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Oroszlanyi jaras
Орослань
Земельные участки в Орослань, Венгрия
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10 объектов найдено
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Земельные участки
Орослань, Венгрия
1 054 м²
€ 15,834
Земельные участки
Орослань, Венгрия
303 м²
€ 23,752
Земельные участки
Орослань, Венгрия
900 м²
€ 14,251
Земельные участки
Орослань, Венгрия
10 000 м²
€ 195,291
Земельные участки
Орослань, Венгрия
1 660 м²
€ 172,916
22 плоских кондоминиума подходят для его здания в центре Оросцланского участка, с юридически…
Земельные участки
Орослань, Венгрия
35 000 м²
€ 290,960
На окраине русской девушки, 2.9 Если на территории стоит колония, прим. Продается 33 га земли!
Земельные участки
Орослань, Венгрия
10 842 м²
€ 101,444
In the city centre of Oroszlány, from the railway station to the south, into a settlement ce…
Земельные участки
Орослань, Венгрия
9 067 м²
€ 82,769
В центре города Оросланы, с трех сторон с граничащими дорогами, экономическими, коммерческим…
Земельные участки
Орослань, Венгрия
8 900 м²
€ 103,519
Промышленный район Оросцлани его водосборная площадь, участок с почти 9000 нм замечательных …
Земельные участки
Орослань, Венгрия
14 484 м²
€ 149,860
В центре города Оросланы, часто посещаемом месте индустриального парка, населенного пункта в…
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