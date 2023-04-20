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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Vaci jaras
orbottyan
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
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19 объектов найдено
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Земельные участки
orbottyan, Венгрия
1 230 м²
€ 92,103
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
700 м²
€ 39,560
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
50 000 м²
€ 26,127
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
857 м²
€ 55,156
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
727 м²
€ 65,713
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
793 м²
€ 65,713
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
50 000 м²
€ 311,410
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
849 м²
€ 77,852
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
800 м²
€ 67,296
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
1 841 м²
€ 118,494
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
600 м²
€ 44,864
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
5 266 м²
€ 33,516
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
5 489 м²
€ 38,266
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
882 м²
€ 40,906
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
1 м²
€ 208,486
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
90 000 м²
€ 630,736
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
2 991 м²
€ 121,133
Земельные участки 1 ванная
orbottyan, Венгрия
1 ванных комнат
100 000 м²
€ 3,246,313
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
19 721 м²
€ 123,090
In the border of Őrbottyán for sale and Erdőkertes, between Gödöllő Hills and Cserhát, two e…
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