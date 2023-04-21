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Земельные участки в Nyirbatori jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Земельные участки в Пириче, Венгрия
Земельные участки
Пириче, Венгрия
687 607 м²
€ 285,888
На территории Piricse продавец группы комплексной недвижимости
Земельные участки в Nyirderzs, Венгрия
Земельные участки
Nyirderzs, Венгрия
272 500 м²
€ 112,972
Nyírderzs on a village's outer area salesman it 27,25 ha of acacia forest. The big part of t…
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