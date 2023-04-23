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Земельные участки в Nyiradonyi jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Ньирабрань, Венгрия
Земельные участки
Ньирабрань, Венгрия
2 265 м²
€ 4,742
Земельные участки в Ньирачад, Венгрия
Земельные участки
Ньирачад, Венгрия
4 417 м²
€ 15,782
Земельные участки в Ньирадонь, Венгрия
Земельные участки
Ньирадонь, Венгрия
838 м²
€ 9,722
Земельные участки в Вамошперч, Венгрия
Земельные участки
Вамошперч, Венгрия
2 156 м²
€ 36,886
Земельные участки в Ньирадонь, Венгрия
Земельные участки
Ньирадонь, Венгрия
10 000 м²
€ 26,321
Земельные участки в Вамошперч, Венгрия
Земельные участки
Вамошперч, Венгрия
2 218 м²
€ 13,700
Земельные участки в Вамошперч, Венгрия
Земельные участки
Вамошперч, Венгрия
604 м²
€ 11,566
Земельные участки в Багамер, Венгрия
Земельные участки
Багамер, Венгрия
52 452 м²
€ 104,474
В Багамере, в начале главной улицы, от входа в Таможенную палату, мы предлагаем на продажу с…
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