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Земельные участки в Ньергешуйфалу, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Ньергешуйфалу, Венгрия
Земельные участки
Ньергешуйфалу, Венгрия
4 200 м²
€ 11,856
Земельные участки в Ньергешуйфалу, Венгрия
Земельные участки
Ньергешуйфалу, Венгрия
2 220 м²
€ 40,838
Земельные участки в Ньергешуйфалу, Венгрия
Земельные участки
Ньергешуйфалу, Венгрия
1 640 м²
€ 12,910
Земельные участки в Ньергешуйфалу, Венгрия
Земельные участки
Ньергешуйфалу, Венгрия
8 397 м²
€ 257,488
По продаже предложения на Nyergesüjfalu внутригородской территории он 8397 нм строительных у…
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