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Земельные участки в медье Ноград, Венгрия

28 объектов найдено
Земельные участки в Бер, Венгрия
Земельные участки
Бер, Венгрия
Площадь 2 838 м²
€ 20,159
Земельные участки в Ноградсакаль, Венгрия
Земельные участки
Ноградсакаль, Венгрия
Площадь 3 986 м²
€ 32,459
Земельные участки в Пасто, Венгрия
Земельные участки
Пасто, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 106,493
Земельные участки в Балашшадьярмат, Венгрия
Земельные участки
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 3 050 м²
€ 24,344
Земельные участки в Нёзса, Венгрия
Земельные участки
Нёзса, Венгрия
Площадь 1 286 м²
€ 22,180
Земельные участки в Salgotarjani jaras, Венгрия
Земельные участки
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 1 703 м²
€ 10,482
Земельные участки в Эршеквадкерт, Венгрия
Земельные участки
Эршеквадкерт, Венгрия
Площадь 1 049 м²
€ 13,977
Земельные участки в Ноград, Венгрия
Земельные участки
Ноград, Венгрия
Площадь 1 560 м²
€ 53,487
Земельные участки в Nogradsap, Венгрия
Земельные участки
Nogradsap, Венгрия
Площадь 1 080 м²
€ 26,779
Земельные участки в Сирак, Венгрия
Земельные участки
Сирак, Венгрия
Площадь 220 000 м²
€ 335,976
Земельные участки в Палоташ, Венгрия
Земельные участки
Палоташ, Венгрия
Площадь 1 086 м²
€ 13,254
Земельные участки в Пасто, Венгрия
Земельные участки
Пасто, Венгрия
Площадь 3 760 м²
€ 134,976
Земельные участки в Бер, Венгрия
Земельные участки
Бер, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€ 24,344
Земельные участки в Ноград, Венгрия
Земельные участки
Ноград, Венгрия
Площадь 1 358 м²
€ 47,336
Земельные участки в Бер, Венгрия
Земельные участки
Бер, Венгрия
Площадь 2 064 м²
€ 26,779
Земельные участки в Diosjeno, Венгрия
Земельные участки
Diosjeno, Венгрия
Площадь 1 176 м²
€ 18,664
Земельные участки в Нёзса, Венгрия
Земельные участки
Нёзса, Венгрия
Площадь 810 м²
€ 18,546
Земельные участки в Ноград, Венгрия
Земельные участки
Ноград, Венгрия
Площадь 583 м²
€ 56,444
Земельные участки в Ноград, Венгрия
Земельные участки
Ноград, Венгрия
Площадь 7 000 м²
€ 102,787
Земельные участки в Нёзса, Венгрия
Земельные участки
Нёзса, Венгрия
Площадь 1 750 м²
€ 20,828
Земельные участки в Решетаг, Венгрия
Земельные участки
Решетаг, Венгрия
Площадь 701 м²
€ 26,744
Земельные участки в Надьороси, Венгрия
Земельные участки
Надьороси, Венгрия
Площадь 1 031 м²
€ 26,508
Земельные участки в Палоташ, Венгрия
Земельные участки
Палоташ, Венгрия
Площадь 9 159 м²
€ 51,394
Земельные участки в Палоташ, Венгрия
Земельные участки
Палоташ, Венгрия
Площадь 5 610 м²
€ 51,394
Земельные участки в Batonyterenye, Венгрия
Земельные участки
Batonyterenye, Венгрия
Площадь 613 м²
€ 6,898
Земельные участки в Batonyterenye, Венгрия
Земельные участки
Batonyterenye, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€ 9,738
Земельные участки в Batonyterenye, Венгрия
Земельные участки
Batonyterenye, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€ 124,427
Земельные участки в Нётинч, Венгрия
Земельные участки
Нётинч, Венгрия
Площадь 14 508 м²
€ 91,733
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