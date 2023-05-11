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Земельные участки в Nagykoroesi jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 30,910
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 4 935 м²
€ 9,440
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 435 м²
€ 17,312
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 1 260 м²
€ 50,531
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 279 м²
€ 13,254
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 8 135 м²
€ 212,014
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