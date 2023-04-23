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Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
10 000 м²
€ 30,299
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
4 935 м²
€ 9,195
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
435 м²
€ 16,862
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
1 260 м²
€ 49,532
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
279 м²
€ 12,910
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
8 135 м²
€ 209,838
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