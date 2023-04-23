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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Nagykoroesi jaras
Надькёрёш
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
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6 объектов найдено
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Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
10 000 м²
€ 30,299
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
4 935 м²
€ 9,195
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
435 м²
€ 16,862
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
1 260 м²
€ 49,532
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
279 м²
€ 12,910
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
8 135 м²
€ 209,838
Зона развития ПРОДАЕТСЯ!Жилой парк, спроектированный на участке площадью почти 8500 м2 -, с …
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