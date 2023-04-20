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Земельные участки в Nagykatai jaras, Венгрия

73 объекта найдено
Земельные участки в Suelysap, Венгрия
Земельные участки
Suelysap, Венгрия
813 м²
€ 54,101
Земельные участки в Suelysap, Венгрия
Земельные участки
Suelysap, Венгрия
1 249 м²
€ 47,239
Земельные участки в Тоальмаш, Венгрия
Земельные участки
Тоальмаш, Венгрия
942 м²
€ 7,917
Земельные участки в Tapioszecso, Венгрия
Земельные участки
Tapioszecso, Венгрия
847 м²
€ 20,849
Земельные участки в Tapioszecso, Венгрия
Земельные участки
Tapioszecso, Венгрия
3 400 м²
€ 78,908
Земельные участки в Suelysap, Венгрия
Земельные участки
Suelysap, Венгрия
819 м²
€ 48,823
Земельные участки в Tapioszecso, Венгрия
Земельные участки
Tapioszecso, Венгрия
847 м²
€ 20,849
Земельные участки в Tapioszecso, Венгрия
Земельные участки
Tapioszecso, Венгрия
847 м²
€ 20,849
Земельные участки в Сентмартонката, Венгрия
Земельные участки
Сентмартонката, Венгрия
928 м²
€ 19,767
Земельные участки в Сентмартонката, Венгрия
Земельные участки
Сентмартонката, Венгрия
928 м²
€ 14,515
Земельные участки в Сентмартонката, Венгрия
Земельные участки
Сентмартонката, Венгрия
928 м²
€ 18,447
Земельные участки в Сентмартонката, Венгрия
Земельные участки
Сентмартонката, Венгрия
928 м²
€ 22,406
Земельные участки в Nagykatai jaras, Венгрия
Земельные участки
Nagykatai jaras, Венгрия
200 000 м²
€ 64,657
Земельные участки в Панд, Венгрия
Земельные участки
Панд, Венгрия
1 430 м²
€ 21,113
Земельные участки в Suelysap, Венгрия
Земельные участки
Suelysap, Венгрия
605 м²
€ 43,545
Земельные участки в Фамош, Венгрия
Земельные участки
Фамош, Венгрия
1 493 м²
€ 7,785
Земельные участки в Фамош, Венгрия
Земельные участки
Фамош, Венгрия
3 046 м²
€ 15,834
Земельные участки в Фамош, Венгрия
Земельные участки
Фамош, Венгрия
1 726 м²
€ 9,237
Земельные участки в Фамош, Венгрия
Земельные участки
Фамош, Венгрия
2 131 м²
€ 10,556
Земельные участки в Nagykatai jaras, Венгрия
Земельные участки
Nagykatai jaras, Венгрия
555 м²
€ 7,653
Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
1 640 м²
€ 7,389
Земельные участки в Тапиоселе, Венгрия
Земельные участки
Тапиоселе, Венгрия
1 089 м²
€ 10,530
Земельные участки в Tapioszecso, Венгрия
Земельные участки
Tapioszecso, Венгрия
719 м²
€ 26,391
Земельные участки в Тапиодьёрдьдье, Венгрия
Земельные участки
Тапиодьёрдьдье, Венгрия
130 000 м²
€ 86,825
Земельные участки в Тапиоселе, Венгрия
Земельные участки
Тапиоселе, Венгрия
2 904 м²
€ 55,420
Земельные участки в Tapioszecso, Венгрия
Земельные участки
Tapioszecso, Венгрия
2 200 м²
€ 17,154
Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
975 м²
€ 20,849
Земельные участки в Suelysap, Венгрия
Земельные участки
Suelysap, Венгрия
1 123 м²
€ 34,308
Земельные участки в Suelysap, Венгрия
Земельные участки
Suelysap, Венгрия
768 м²
€ 26,127
Земельные участки в Suelysap, Венгрия
Земельные участки
Suelysap, Венгрия
1 050 м²
€ 39,322
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