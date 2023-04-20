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Земельные участки в Надьката, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
1 640 м²
€ 7,389
Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
975 м²
€ 20,849
Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
1 287 м²
€ 21,640
Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
1 395 м²
€ 15,307
Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
1 272 м²
€ 5,938
Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
784 м²
€ 14,515
Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
1 957 м²
€ 14,779
Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
1 630 м²
€ 6,334
Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
9 766 м²
€ 90,064
On Nagykáta településen, Gip-3 outer area, industrial plots with a zone classification sales…
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