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Земельные участки в Надьканижаский яраш, Венгрия

31 объект найдено
Земельные участки в Eszteregnye, Венгрия
Земельные участки
Eszteregnye, Венгрия
20 000 м²
€ 36,683
Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
968 м²
€ 12,773
Земельные участки в Гарабонц, Венгрия
Земельные участки
Гарабонц, Венгрия
10 000 м²
€ 34,044
Земельные участки в Eszteregnye, Венгрия
Земельные участки
Eszteregnye, Венгрия
4 897 м²
€ 19,793
Земельные участки в Nagybakonak, Венгрия
Земельные участки
Nagybakonak, Венгрия
2 447 м²
€ 2,375
Земельные участки в Хахот, Венгрия
Земельные участки
Хахот, Венгрия
1 083 м²
€ 5,806
Земельные участки 1 ванная в Eszteregnye, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Eszteregnye, Венгрия
1 ванных комнат 1 323 м²
€ 52,755
Земельные участки в Залакомар, Венгрия
Земельные участки
Залакомар, Венгрия
4 167 м²
€ 52,781
Земельные участки в Залакомар, Венгрия
Земельные участки
Залакомар, Венгрия
3 402 м²
€ 14,515
Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
1 228 м²
€ 12,931
Земельные участки в Mihald, Венгрия
Земельные участки
Mihald, Венгрия
30 000 м²
€ 27,710
Земельные участки в Eszteregnye, Венгрия
Земельные участки
Eszteregnye, Венгрия
1 894 м²
€ 7,653
Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
7 044 м²
€ 11,876
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
587 м²
€ 14,515
Земельные участки в Гарабонц, Венгрия
Земельные участки
Гарабонц, Венгрия
1 110 м²
€ 4,223
Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
1 172 м²
€ 17,128
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
3 043 м²
€ 30,349
Земельные участки в Orosztony, Венгрия
Земельные участки
Orosztony, Венгрия
100 000 м²
€ 179,456
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
721 м²
€ 26,127
Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
3 171 м²
€ 3,932
Земельные участки в Залакомар, Венгрия
Земельные участки
Залакомар, Венгрия
130 000 м²
€ 342,814
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
3 006 м²
€ 150,823
Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
3 242 м²
€ 24,015
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
5 262 м²
€ 78,908
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
1 251 м²
€ 22,406
Земельные участки в Mihald, Венгрия
Земельные участки
Mihald, Венгрия
2 183 м²
€ 3,959
Земельные участки в Orosztony, Венгрия
Земельные участки
Orosztony, Венгрия
2 067 м²
€ 3,959
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
3 929 м²
€ 150,427
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
11 681 м²
€ 239,323
In Zalakaros, only 500 meters from the spa, I offer for sale this plot called the 11,681 m2 …
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
17 955 м²
€ 918,172
В одном из самых популярных курортных городов Венгрии я предлагаю в качестве отличной инвест…
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