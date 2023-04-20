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Земельные участки в Надьканижа, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
968 м²
€ 12,773
Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
1 228 м²
€ 12,931
Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
7 044 м²
€ 11,876
Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
1 172 м²
€ 17,128
Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
3 171 м²
€ 3,932
Земельные участки в Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
3 242 м²
€ 24,015
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