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Земельные участки в Mosonmagyarovari jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Bezenye, Венгрия
Земельные участки
Bezenye, Венгрия
771 м²
€ 58,059
Земельные участки в Ашваньраро, Венгрия
Земельные участки
Ашваньраро, Венгрия
682 м²
€ 25,071
Земельные участки в Мошонмадьяровар, Венгрия
Земельные участки
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 673 м²
€ 329,883
Земельные участки в Ашваньраро, Венгрия
Земельные участки
Ашваньраро, Венгрия
8 519 м²
€ 143,829
Земельные участки в Мошонмадьяровар, Венгрия
Земельные участки
Мошонмадьяровар, Венгрия
2 685 м²
€ 302,965
Земельные участки в Ашваньраро, Венгрия
Земельные участки
Ашваньраро, Венгрия
960 м²
€ 22,432
Земельные участки в Хедьешхалом, Венгрия
Земельные участки
Хедьешхалом, Венгрия
20 000 м²
€ 235,352
Земельные участки в Яношшоморья, Венгрия
Земельные участки
Яношшоморья, Венгрия
180 784 м²
€ 683,283
Рядом с австрийской границей продавец он 18 гектар промышленной недвижимости, вместе с 1500 …
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