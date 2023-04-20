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Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Mori jaras
Земельные участки в Mori jaras, Венгрия
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23 объекта найдено
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Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
5 010 м²
€ 75,213
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
5 010 м²
€ 79,172
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
5 010 м²
€ 85,770
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
5 010 м²
€ 92,367
Земельные участки
Fehervarcsurgo, Венгрия
6 231 м²
€ 29,821
Земельные участки
Мор, Венгрия
1 365 м²
€ 32,197
Земельные участки
Csokako, Венгрия
834 м²
€ 23,725
Земельные участки
Балинка, Венгрия
4 250 м²
€ 11,216
Земельные участки
Баконьчернье, Венгрия
959 м²
€ 14,515
Земельные участки
Баконьчернье, Венгрия
1 808 м²
€ 19,793
Земельные участки
Баконьчернье, Венгрия
849 м²
€ 13,195
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
1 060 м²
€ 7,653
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
979 м²
€ 7,653
Земельные участки
Fehervarcsurgo, Венгрия
1 718 м²
€ 41,961
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
1 м²
€ 23,488
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
983 м²
€ 7,257
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
20 000 м²
€ 253,350
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
5 000 м²
€ 63,338
Земельные участки
Csokako, Венгрия
3 200 м²
€ 31,669
Земельные участки
Мор, Венгрия
2 665 м²
€ 197,930
Земельные участки
Fehervarcsurgo, Венгрия
9 192 м²
€ 78,413
Продается крытый участок площадью 9 192 кв. М с 30% -ным зданием в панорамной части Фехервар…
Земельные участки
Fehervarcsurgo, Венгрия
16 023 м²
€ 129,296
Район внутри города, один продается на Fehérvárcsurg панорамной части, возле озера, из 2 кус…
Земельные участки
Fehervarcsurgo, Венгрия
9 400 м²
€ 91,991
Белый городок в прекрасном месте, с хорошими удобствами, БЕЛТЕРС, зона отдыха, участок 9400 …
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