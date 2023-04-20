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Земельные участки в Monori jaras, Венгрия

59 объектов найдено
Земельные участки в Kava, Венгрия
Земельные участки
Kava, Венгрия
820 м²
€ 19,239
Земельные участки в Надьредьхаза, Венгрия
Земельные участки
Надьредьхаза, Венгрия
725 м²
€ 17,154
Земельные участки в Надьредьхаза, Венгрия
Земельные участки
Надьредьхаза, Венгрия
540 м²
€ 19,793
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
1 444 м²
€ 78,908
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
3 783 м²
€ 324,605
Рядом с парком Teleki Castle я предлагаю участок земли площадью 3783 м2, подходящий для заст…
Земельные участки в Надьредьхаза, Венгрия
Земельные участки
Надьредьхаза, Венгрия
1 500 м²
€ 22,960
Земельные участки в Надьредьхаза, Венгрия
Земельные участки
Надьредьхаза, Венгрия
1 500 м²
€ 22,960
Земельные участки в Чевхараст, Венгрия
Земельные участки
Чевхараст, Венгрия
740 м²
€ 29,030
Земельные участки в Надьредьхаза, Венгрия
Земельные участки
Надьредьхаза, Венгрия
2 183 м²
€ 38,794
Земельные участки в Надьредьхаза, Венгрия
Земельные участки
Надьредьхаза, Венгрия
1 500 м²
€ 22,960
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
655 м²
€ 56,740
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
1 360 м²
€ 87,089
Земельные участки в Чевхараст, Венгрия
Земельные участки
Чевхараст, Венгрия
740 м²
€ 29,030
Земельные участки в Надьредьхаза, Венгрия
Земельные участки
Надьредьхаза, Венгрия
530 м²
€ 18,473
Земельные участки в Гомба, Венгрия
Земельные участки
Гомба, Венгрия
890 м²
€ 6,598
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
720 м²
€ 100,021
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
1 844 м²
€ 63,074
Земельные участки в Пилиш, Венгрия
Земельные участки
Пилиш, Венгрия
30 000 м²
€ 765,329
Земельные участки в Чевхараст, Венгрия
Земельные участки
Чевхараст, Венгрия
1 237 м²
€ 39,322
Земельные участки в Гомба, Венгрия
Земельные участки
Гомба, Венгрия
994 м²
€ 32,988
Земельные участки в Монор, Венгрия
Земельные участки
Монор, Венгрия
1 406 м²
€ 17,946
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
1 266 м²
€ 84,450
Земельные участки в Монор, Венгрия
Земельные участки
Монор, Венгрия
1 620 м²
€ 9,237
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
795 м²
€ 26,127
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
609 м²
€ 26,127
Земельные участки в Монор, Венгрия
Земельные участки
Монор, Венгрия
200 м²
€ 39,586
Земельные участки в Надьредьхаза, Венгрия
Земельные участки
Надьредьхаза, Венгрия
899 м²
€ 33,569
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
448 м²
€ 30,349
Земельные участки в Пилиш, Венгрия
Земельные участки
Пилиш, Венгрия
1 059 м²
€ 6,598
Земельные участки в Пилиш, Венгрия
Земельные участки
Пилиш, Венгрия
612 м²
€ 12,404
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