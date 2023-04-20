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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Monori jaras
Монор
Земельные участки в Монор, Венгрия
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19 объектов найдено
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Земельные участки
Монор, Венгрия
1 406 м²
€ 17,946
Земельные участки
Монор, Венгрия
1 620 м²
€ 9,237
Земельные участки
Монор, Венгрия
200 м²
€ 39,586
Земельные участки
Монор, Венгрия
830 м²
€ 52,517
Земельные участки
Монор, Венгрия
834 м²
€ 52,517
Земельные участки
Монор, Венгрия
837 м²
€ 52,517
Земельные участки
Монор, Венгрия
842 м²
€ 52,517
Земельные участки
Монор, Венгрия
843 м²
€ 52,517
Земельные участки
Монор, Венгрия
791 м²
€ 47,239
Земельные участки
Монор, Венгрия
846 м²
€ 52,517
Земельные участки
Монор, Венгрия
798 м²
€ 47,239
Земельные участки
Монор, Венгрия
798 м²
€ 47,239
Земельные участки
Монор, Венгрия
791 м²
€ 47,239
Земельные участки
Монор, Венгрия
1 021 м²
€ 52,517
Земельные участки
Монор, Венгрия
827 м²
€ 52,517
Земельные участки 1 ванная
Монор, Венгрия
1 ванных комнат
6 223 м²
€ 205,055
Земельные участки
Монор, Венгрия
6 526 м²
€ 95,562
Внимание инвесторов, предпринимателей! В Монороне, недалеко от съезда с новой автомагистрали…
Земельные участки
Монор, Венгрия
1 372 м²
€ 108,156
ОТЛИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ БЕРУХАСОВ!В Моноре, недалеко от спортивного зала, продается участок …
Земельные участки
Монор, Венгрия
35 733 м²
€ 251,305
Для инвесторов огромная строительная земля с классификацией домашней зоны на Monor на продаж…
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