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Земельные участки в Miskolci jaras, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Онга, Венгрия
Земельные участки
Онга, Венгрия
800 м²
€ 26,364
Земельные участки в Miskolci jaras, Венгрия
Земельные участки
Miskolci jaras, Венгрия
853 м²
€ 105,431
Земельные участки в Koeroem, Венгрия
Земельные участки
Koeroem, Венгрия
70 000 м²
€ 329,883
Земельные участки в Miskolci jaras, Венгрия
Земельные участки
Miskolci jaras, Венгрия
891 м²
€ 8,841
Земельные участки в Онод, Венгрия
Земельные участки
Онод, Венгрия
2 414 м²
€ 14,515
Земельные участки в Miskolci jaras, Венгрия
Земельные участки
Miskolci jaras, Венгрия
7 784 м²
€ 127,467
Земельные участки в Харшань, Венгрия
Земельные участки
Харшань, Венгрия
750 000 м²
€ 1,636,938
Это 180 M2 особняков ждать, уютный, один со всеми коммунальными на 72 гектара площади, для к…
Земельные участки в Buekkaranyos, Венгрия
Земельные участки
Buekkaranyos, Венгрия
55 500 м²
€ 1,726,854
На буковом дне натуральное чудо для Большого дома sale.it которое можно ударить по одной из …
Земельные участки в Miskolci jaras, Венгрия
Земельные участки
Miskolci jaras, Венгрия
10 028 м²
€ 230,555
В Miskolc, Vasgyári városrész центр, железные и на Fürdü utca pole, One со смешанной классиф…
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