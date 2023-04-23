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Земельные участки в Мишкольц, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки в Miskolci jaras, Венгрия
Земельные участки
Miskolci jaras, Венгрия
853 м²
€ 105,256
Земельные участки в Miskolci jaras, Венгрия
Земельные участки
Miskolci jaras, Венгрия
891 м²
€ 8,826
Земельные участки в Miskolci jaras, Венгрия
Земельные участки
Miskolci jaras, Венгрия
7 086 м²
€ 236,859
Земельные участки в Miskolci jaras, Венгрия
Земельные участки
Miskolci jaras, Венгрия
7 784 м²
€ 127,256
Земельные участки в Miskolci jaras, Венгрия
Земельные участки
Miskolci jaras, Венгрия
10 028 м²
€ 227,549
В Miskolc, Vasgyári városrész центр, железные и на Fürdü utca pole, One со смешанной классиф…
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