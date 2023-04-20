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Земельные участки в Mezokoevesdi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Мезёкёвешд, Венгрия
Земельные участки
Мезёкёвешд, Венгрия
10 000 м²
€ 89,728
Земельные участки в Богач, Венгрия
Земельные участки
Богач, Венгрия
30 000 м²
€ 778,524
Земельные участки в Богач, Венгрия
Земельные участки
Богач, Венгрия
88 078 м²
€ 3,458,319
В окрестностях Эгера, недалеко от Мезёкёвестда, с уникальным микроклиматом, обеспечивающим …
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