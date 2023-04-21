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Земельные участки в Мезёчат, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Мезёчат, Венгрия
Земельные участки
Мезёчат, Венгрия
80 000 м²
€ 580,594
Земельные участки в Мезёчат, Венгрия
Земельные участки
Мезёчат, Венгрия
7 693 м²
€ 35,627
Земельные участки в Мезёчат, Венгрия
Земельные участки
Мезёчат, Венгрия
6 579 м²
€ 26,391
Земельные участки в Мезёчат, Венгрия
Земельные участки
Мезёчат, Венгрия
3 001 м²
€ 13,195
Земельные участки в Мезёчат, Венгрия
Земельные участки
Мезёчат, Венгрия
2 554 м²
€ 10,556
Земельные участки в Мезёчат, Венгрия
Земельные участки
Мезёчат, Венгрия
31 153 м²
€ 247,377
It m3 motorway turning down, on Mezőcsát 3,1 ha-os onto an industrial immovable long distanc…
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